Аркадий Укупник празднует юбилей

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Автору хита «Сим-сим, откройся» исполнилось 70 лет.

Композитор и певец Аркадий Укупник 18 февраля отмечает 70-летний юбилей. К этой дате aif.ru вспомнил главные события в жизни знаменитости, которые привели его на российский музыкальный олимп.

Предпочел музыку физике и математике

Будучи родом из украинского Каменец-Подольского, Укупник после школы отправился в Москву поступать по совету отца в знаменитую Бауманку. Однако молодого человека больше тянуло не к физике с математикой, а к музыке, и уже во время учебы на технолога сварочного производства он начал играть в ресторанах, а параллельно поступил в музыкальное училище на бас-гитару.

Однажды в ресторане к Укупнику подошел сам Юрий Антонов, уже знаменитый в то время на весь Союз. Он сказал, что бас-гитарист его аккомпанирующей группы заболел и предложил юному музыканту заменить его на гастролях. После этой судьбоносной встречи и началась карьера Укупника на российской эстраде, а затем в шоу-бизнесе.

Как автор шлягеров, молодой музыкант заявил о себе 1983 году, когда после нескольких лет работы в коллективах Юрия Антонова, Стаса Намина и даже Леонида Утесова написал свой первый хит — «Рябиновые бусы», исполненный Ириной Понаровской.

Звезда первой величины

В 1980-е Укупник открыл в Москве звукозаписывающую студию и начал работать с разными музыкантами. Однажды к нему на запись пришли Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков. Как вспоминал позднее Укупник, во время творческого процесса молодые люди страшно разругались и ушли, не закончив работу. Однако Укупник умудрился собрать песню из того, что они успели записать, причем у него получилось так хорошо, что его заметила Алла Пугачева. Встреча с ней стала второй судьбоносной в его карьере.

Именно знакомство со знаменитой певицей открыло Укупнику путь на большую эстраду и подарило всенародную славу в 38 лет! Он стал популярен как певец, покорив публику незатейливыми, но веселыми песнями и образом чудаковатого очкарика. В то же время Укупник продолжил писать песни для звезд первой величины. Его композиции есть в репертуаре Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте, Любови Успенской и многих других знаменитых исполнителей.

Три жены, три ребенка

Личная жизнь композитора тоже была полна событиями, судя по тому, что он был женат трижды. Впервые Укупник связал себя узами брака в середине 1970-х. Его избранницей стала Лилия Лельчук. В 1980 году у пары родился сын Григорий, а когда ему было два года, Укупник оставил семью. Только недавно он начал общаться со страшим сыном, который, к слову, носит фамилию матери.

Во втором, неофициальном, браке композитор прожил 13 лет. Свою новую избранницу Марину Укупник, по его словам, отбил у «известного скульптора», предположительно, Александра Рукавишникова. В этих отношениях у композитора родилась дочь Юнна, а когда девочке исполнилось восемь лет, Укупник вновь взял чемодан и ушел из семьи. Юнна долго не хотела общаться с отцом, взяв, как и его старший сын, фамилию матери. Лишь повзрослев, дочь начала встречаться с отцом.

Новой любовью Укупника стала Наталья, с которой он счастливо живет до сих пор. Именно ей он посвятил песню «Милая», которую потом сделал хитом Киркоров. В 2011 году у Укупника и его третьей супруги родилась дочка София. И, судя по всему, паковать чемодан композитор пока не собирается.

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