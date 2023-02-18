All ’Bout the Monеу. На Мюнхенской конференции назвали главный грех Путина

Иван Обухов 46

Глава Мюнхенской конференции Хойсген упрекнул Россию, что Запад тратит деньги на Украину

All ’Bout the Monеу. На Мюнхенской конференции назвали главный грех Путина

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Глава Мюнхенской конференции попрекнул российского президента тем, что Западу приходится тратить деньги на Украину.

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген выразил упрек в сторону России из-за того, что в текущей ситуации Западу приходится тратить деньги на поддержку Украины.

«Главный грех, который совершил Владимир Путин, <…> что мы в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины», — заявил Хойсген.

По словам европейского чиновника, средства, которые идут в Киев, намного лучше было бы использовать для борьбы с последствиями глобального потепления.

Мюнхенская конференция открылась в пятницу. Уже второй год подряд без участия России. Даже невзирая на опасения ряда политиков и экспертов, что без диалога с официальной Москвой гарантии безопасности невозможны.

Главная тема конференции в этом году — конфликт на Украине. Мюнхенская конференция по безопасности проходит 17–19 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что говорили о России без России на конференции по безопасности в Мюнхене.

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