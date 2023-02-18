Гражданам будут направлять электронные уведомления о положенных им льготах

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Проактивное информирование помогает россиянам узнать о льготах и выплатах, за которыми им нужно обращаться самим, пояснили в ведомстве.

С этого года граждан России начнут информировать на портале Госуслуг о льготах и выплатах, положенных при создании молодой семьи, установлении опеки и в случае потери кормильца. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

Уточняется, что гражданам уже автоматически приходят уведомления на портале о мерах поддержки при рождении ребенка, установлении инвалидности, наступлении пенсионного возраста, достижении определенного возраста ребенком, а также женщинам, вставшим на учет по беременности.

В ведомстве отмечают, что подобное проактивное информирование помогает гражданам узнать о льготах и выплатах, за которыми им нужно обращаться самим. Однако часть мер поддержки уже назначаются без обращения, а автоматически — при возникновении права на них.

В числе таких выплат материнский капитал, федеральная социальная доплата к пенсии, пенсия по инвалидности, доплата к пенсии при достижении 80 лет и компенсация части страховой премии ОСАГО для граждан с инвалидностью.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в России продлили программу материнского капитала до конца 2026 года. В свою очередь в Минтруде заявили, что уже с начала 2023 года размер материнского капитала в РФ будет увеличен. На первого ребенка выплаты составят около 590 тысяч рублей, на второго — почти 780 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексированы на 4,8% с 1 января 2023 года.