Путин подписал закон о соцподдержке супругов военных, погибших в ходе СВО

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel / Kremlin Pool

Они получат помощь государства — независимо от состава семьи, в которой живут.

Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке вдов и вдовцов ветеранов боевых действий. Согласно документу, они будут получать помощь государства — независимо от состава семьи, в которой живут.

Речь идет, в частности, о ежемесячных денежных выплатах, компенсации расходов на ЖКХ, предоставлении путевок в санатории. Но отмечается, что на соцпакет можно рассчитывать только до момента заключения нового брака.