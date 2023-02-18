Битва Давида и Голиафа: что Владимир Зеленский имел в виду?

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На что направлена риторика главы Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал союзников увеличить военную помощь Киеву и сравнил конфликт с Россией с битвой ветхозаветных персонажей Давида и Голиафа. О том, зачем он это сказал, и что это на самом деле значит, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог Антон Бредихин.

«А Зеленский кто? Он тоже еврей, поэтому и приводит такое сравнение. Однако Зеленский говорит немного о другом. Он говорит о том, что Украина может оказаться интегрирующим фактором для всей Европы. Зеленский направлен на то, чтобы Украина доминировала в Европе над всем», — заявил эксперт.

Сегодня, 17 февраля, президент Украины сказал следующее:

«Давид победил Голиафа не силой переговоров, а силой своих действий. Своей смелостью и своей пращой. Смелости у нас достаточно, как и у всей нашей коалиции, а значит, „праща“ должна становиться сильнее уже сейчас».

При этом он обратил внимание, что Украина все еще не получила израильский ракетный комплекс «Праща Давида».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Зеленского взбесили слова Макрона о России.