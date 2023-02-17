Танцы, праздники и медитации: таро-прогноз на неделю с 20 по 26 февраля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 13 по 19 февраля.

Энергия недели (карта путешествие)

Сейчас самое лучшее время, чтобы запланировать какое-то путешествие, отправиться в дорогу. Это карта изучения новых возможностей. Если вы запланировали отпуск, то все сложится благоприятно. Карта хороша для тех, кто любит скорость, для тех, кто быстро соображает соображает, и настроен что-то поменять в жизни.

Финансы (королева воды)

На первый план выйдут эмоции и мы будем в плену иллюзий, нами будет легко управлять. Лучше потратить деньги на себя и на свои мечты. Нужно тратить деньги на удовольствие. Денежные потоки будут очень легко двигаться и ваше намерение должно встроиться в этот поток, а вы должны привлечь эту денежную энергию.

Здоровье (Рыцарь радуги)

Сложности связаны с хроническими болезнями. Это могут быть проблемы с костями. Возможны мышечные боли, кожные заболевания, нельзя перенапрягаться в тренажерном зале. Совет — не летать в облаках, а накормить свое тело и доставить ему физическое удовольствие.

Любовь (Идти вовнутрь)

Чтобы у вас все было хорошо в личной жизни, нужно научиться любить самого себя и научиться распространять эту любовь на других людей. Спросить себя о том, что вы можете дать людям. Между вашим партнером и вами лучше организовать дистанцию, чтобы лучше понять собственные ценности. Если у вас нет сейчас отношений, то здесь нужно спросить себя, к чему я иду и чего хочу дальше. Карта благоприятна для медитаций и самопознания.

Совет недели (король радуги)

Это очень благоприятная карта. Нужно наслаждаться жизнью. Это карта — праздник. Нужно танцевать, праздновать, отмечать что-то. Получайте кайф от всего, что есть в вашей жизни.

Неделя будет очень интересной, вы будете в потоке, наслаждаться жизнью и не думайте об информационном фоне. Посвящайте время самому себе.

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