Испанская полиция смогла вернуть два украденных полотна Дали законным владельцам

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Общая стоимость рисунков — 300 тысяч евро. Кому они так сильно приглянулись?

Полиция Каталонии вернула своим владельцам два украденных произведения одного из самых известных представителей сюрреализма Сальвадора Дали на сумму 300 тысяч евро, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правоохранительных органов автономного сообщества.

Отмечалось, что стражи порядка задержали трех мужчин по подозрению в причастности к преступной организации и краже со взломом в доме. Также были арестованы еще два человека, которые могут быть причастны к получению украденных вещей.