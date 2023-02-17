Украинская «шкура»: в Латвии назвали реальную подоплеку западной «помощи» Киеву

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Украинский рынок остается крайне привлекательным для западных инвесторов.

Страны Запада помогают Украине не просто так, они хотят получить от Киева выгодные контракты на восстановление энергетической инфраструктуры и — льготный доступ к сырьевым запасам. Об этом заявил в интервью латвийским СМИ экс-министр обороны прибалтийской республики Артис Пабрикс. По его словам, степень бизнес-присутствия на Украине той же Германии — впечатляет.

А помощь Киеву со стороны Берлина, Парижа, Лондона и, конечно, Вашингтона — небескорыстна: за ресурсы и технологии украинцы заплатят дорого, фактически — инвесторы «поделят шкуру украинского медведя».

«Украинский рынок очень привлекателен для западных инвесторов. Все крупные западные страны и компании уже потирают руки, предвкушая раздел этой „медвежьей шкуры“», — рассказал Артис Пабрикс, министр обороны Латвии в 2010-2014 и 2019–2022 годах.

Пабрикс предлагает Западу — после окончания конфликта — воссоздать Украину по образцу плана Маршалла. Тогда, по мнению экс-министра, она сможет через 10 лет вступить в Евросоюз. Политик в Латвии известен скандальными высказываниями. В сентябре 2019 года — тогда ещё будучи министром обороны — Пабрикс публично прославлял участников латышского легиона СС, назвал нацистских военных преступников — «гордостью народа и государства».