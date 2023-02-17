Главный коррупционер? Во Франции обратили внимание на имущество дочери главнокомандующего ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off; 5-tv.ru

Иностранцы не понимают, откуда у Залужного и его семьи столько средств, чтобы иметь недвижимость даже на Канарах.

В Европе все чаще обращают внимание на запредельный уровень коррупции в высших эшелонах власти на Украине. Вот, например, французы недоумевают, откуда у дочери главнокомандующего украинской армией Залужного фантастическая вилла на Канарах и роскошный особняк в Чили?

Фотографии элитной недвижимости опубликовал в своем твиттере лидер французской партии «Народный республиканский фронт» Франсуа Асселино. В то время как европейские страны надрываются, собирая с миру по нитке в помощь Киеву, украинские военачальники строят хитроумные схемы по отмыванию бюджетных средств, — возмущается французский политик.