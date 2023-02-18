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Газ еще очень долго будет ценнейшим ресурсом, спрос на который будет только расти, заявил глава государства.

Попытки из-за рубежа сдержать развитие «Газпрома» — провалились. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на торжествах в честь 30-летия компании. Президент также отметил, что запасы России несоизмеримы с запасами других газодобывающих стран, и отрасль стала одним из локомотивов роста экономики нашего государства. Репортаж Георгия Гривенного.

«Здравствуйте. Замерз, Алексей Валерьевич? Холодно там у вас? Сколько температура-то?» — обратился президент по видеосвязи к Алексею Миллеру.

«Температура где-то минус пять градусов, но ветер с залива», — ответил глава «Газпрома».

Газодобытчикам не привыкать к холодам: «голубое золото» извлекают из недр земли в труднодоступных регионах и в самых тяжелых погодных условиях. А теперь еще добавились доносящиеся с Запада ветры новой «холодной войны»: санкции, давление самых разных ограничений.

Но Путин отмечает: как и вся российская экономика, «Газпром» не просто «выстоял» при «экономических ударах», но и ищет новые пути развития, которые ведут на Восток. И это отвечает стратегическим интересам России, как одного из ключевых центров многополярного мира.

«Газ был и будет еще очень-очень долго ценнейшим ресурсом, реальным активом, спрос на который будет только расти. Так, за предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, а ближайшие 20 лет, по экспертным оценкам, прибавит еще как минимум 20%, а может и больше. Востребованность будет колоссальной, причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, конечно, на КНР, имея в виду темпы роста ее экономики», — заявил Путин.

Глава «Газпрома» докладывал президенту о достижениях компании с крыши ее нового офиса — петербургского «Лахта-центра». Это самое высокое здание в Европе — 462 метра в высшей точке. И такая площадка для юбилейных торжеств была выбрана отнюдь не случайно.

«Мы можем ответственно сказать, что Россия здесь, в Арктике, впереди планеты всей, нам в Арктике равных нет. Мы успешно работаем на востоке. Совсем недавно, Владимир Владимирович, вы дали команду на пуск в эксплуатацию Ковыктинского месторождения», — отметил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Газпром» — это не только надежный поставщик углеводородов, но и крупнейший заказчик для самых разных отраслей экономики. Путин очень внимательно слушает доклад с площадки амурского газоперерабытвающего и отмечает две важнейшие детали: во-первых, там уже работает компрессорная станция «Ладога» — полностью российского производства, а во-вторых, газ с этого завода уже поступает на космодром «Восточный».

«Экономика всего предприятия, космодрома, кардинально меняется. А это значит, что Россия получает дополнительные возможности для развития и космической отрасли», — указал глава государства.

С космических высот к не менее важной земной проблеме — газификации сельской местности, подвода инфрастуктуры к границам земельных участков — масштабному проекту, стартовавшему по инициативе Владимира Путина. За два года довести газ по своих кухонь смогли жители 504 тысяч домов по всей России. Очередное открытие долгожданного газового вентиля происходит в Тульской области.

«Эта программа востребована. Ее оценили жители, уже подписано семь тысяч договоров», — заявил губернатор Тульской области Алесей Дюмин.

Путин отмечает: запасов газа на одних только Бованенковском и Харасавэйском месторождениях около семи триллионов кубометров — больше, чем у десятков стран мира вместе взятых. Эти астрономические возможности используются на благо россиян.

На связи федеральная территория «Сириус», где при поддержке «Газпрома» открыт учебно-тренировочный центр, настоящий «новый дом» для наших юных дзюдоистов и самбистов, которым предстоит освоить новые тренировочно-образовательные программы.

«Благодаря этим программам сотни тысяч детей нашей страны получат на татами физическое, духовное и, самое главное, патриотическое воспитание», — подчеркнул президент федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

За все время общения Владимир Путин внимательно рассматривал не только объекты «Газпрома», но и меховую шапку его руководителя. В самом конце Президент решил: с дерзким головным убором и его обладателем надо что-то делать.

«Поскольку, я вижу, шапку вы носите, как Соловей-разбойник, это лишний раз, подтверждает отдельные черты вашего характера. Давайте вместе выйдем, хоть вы и не занимались этим видом спорта, на татами в этом в этом замечательном зале и посмотрим, как это функционирует вместе с детьми, которые там занимаются», — сказал Путин.

Но эта интереснейшая встреча состоится уже после окончания празднований 30-летия российского газового гиганта.