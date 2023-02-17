Занесенной снегом Кубани грозят наводнения из-за обильных дождей

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Синоптики предупреждают местных жителей о том, что реки в ближайшие дни могут в прямом смысле потерять свои берега.

На Краснодарский край обрушился мощный снегопад. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Буквально за сутки Кубань утонула в сугробах. Тяжелее всего приходится автомобилистам. Дороги замело, на некоторых трассах можно проехать только по одной полосе — там организовано реверсивное движение. Власти призывают водителей без крайней необходимости вообще за руль не садиться. А тем более — без зимней резины.

Ситуация усугубляется метелью и сильным ветром. А прогнозы синоптиков не радуют. В ближайшие дни в регионе ждут проливные дожди с мокрым снегом, градом и ураганным ветром. Из-за большого количества осадков реки могут выйти из берегов.