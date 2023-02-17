ВЦИОМ: уровень доверия к Путину превысил 79%

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Опрос проводился с 6 по 12 февраля. Как следует из данных, россияне не сомневаются в проводимой главой государства политике.

Оказалось, что президенту России Владимиру Путину доверяет большое количество россиян. Показатель был опубликован на сайте ВЦИОМ.

«На прямой вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 79,1% респондентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю доверие даже выросло.

Также людей спросили, доверяют ли они нашему правительству. Оказалось, что целых 50,5% — да. Более того, 52,8% очень высоко оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина.

Социологи проводили свой опрос среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

К слову, в ноябре фонд «Общественное мнение» проводил похожий опрос. Тогда уровень доверия к Путину составил 76%, а большинство россиян (77%) посчитали, что глава государства отлично справляется со своей работой.

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