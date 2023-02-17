Муки ни к чему: паллиативным пациентам станет проще получить обезболивающее

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Это касается не только онкобольных, но и остальных граждан РФ с тяжелыми заболеваниями.

Клинические рекомендации, связанные с оказанием паллиативной помощи, утвердили в России. Теперь пациентам с неизлечимыми болезнями будет проще воспользоваться правом на обезболивание, рассказывает «Российская газета».

Новый документ, принятый Минздравом, четко прописывает, что в обезболивании нуждаются не только онкологические больные, но и остальные пациенты с тяжелыми заболеваниями. Это принципиально важный момент в медицине, так как раньше многие граждане и не подозревали о такой возможности, но рекомендации четко расставили точки над «i».

Кроме того, с их помощью врачи смогут оценивать интенсивность боли у паллиативных пациентов — в документе приведены ссылки на специальные интернет-ресурсы. На них представлена вся необходимая информация: какие препараты и по какой схеме их давать тому или иному больному.

Большой раздел в рекомендациях посвящен самим пациентам и их родственникам. Оттуда можно получить все самое важное об опиоидных анальгетиках. Дело в том, что многие до сих пор опасаются сильнодействующих препаратов из-за страха привыкания, но в Минздраве поспешили развеять этот миф: во-первых, ничего подобного не случится при правильном назначении; во-вторых, острую боль нельзя терпеть. Ее пациент чувствует даже в бессознательном состоянии, что говорить о муках остальных. Обезболивание же поможет им изменить качество жизни, причем радикально. Человек, по крайней мере, сможет нормально спать, гулять и вести бытовые дела.

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