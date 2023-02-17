Непристойное предложение: порнозвезда Беркова пригласила Волочкову на ринг

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТЕМ

Балерина любит наблюдать за боями своего друга Никиты Джигурды, но готова ли она сама показать силу?

Порнозвезда Елена Беркова пригласила балерину Анастасию Волочкову на поединок. Причем биться с танцовщицей она хотела не интеллектом, а по-настоящему, кулаками. Об этом Анастасия рассказала в интервью изданию Legalbet.

Однако, призналась она, мериться силами с порнодивой она не решилась. Слабый пол не должен идти против природы: проверять свои возможности на ринге — удел мужчин. А женщина против женщины — безумие, уверена балерина.

«Одни люди зарабатывают себе гениталиями, а я заработала свое имя ногами, трудом и умением оставаться человеком. Выходить и на кулаках сражаться женщине с женщиной — это безумие. <…> Все должно проявляться в поступках, а не выходить и бить друг другу морду», — сказала Волочкова.

Елена Беркова пригласила Волочкову на ринг. Instagram* / berkova

При этом призналась, что сама любит наблюдать за боями и даже примерила на себя роль секунданта на ринге, где сражался ее друг, актер Никита Джигурда. В марте, кстати, он снова планирует показать свои мужские способности, причем сделает это накануне спектакля балерины.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит Анастасия Волочкова во время занятий йогой.

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