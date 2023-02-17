Удивила так удивила: Кети Топурия показала себя без макияжа

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Некоторое время назад своих поклонников брали врасплох таким же образом и другие звезды.

Певица Кети Топурия показала себя без макияжа. Фото звезда выложила в социальной сети, что серьезно удивило фанатов.

Знаменитость весьма неплохо выглядит, а красоты ей добавляет искренняя улыбка, пришли в выводу фолловеры. Публикация набирает положительные реакции пользователей, и, судя по ним, комментарии излишни. Такое впечатление, что в мире российского шоу-бизнеса началась некая традиция фотографироваться, так сказать, в естественном виде.

Кети Топурия показала себя без макияжа. Фото: Instagram* / keti_one_official

Почти неделю назад поклонников удивила актриса Ольга Кабо, выложив селфи в массажном кресле и подписав снимок: «Бодрящее начало дня». Звезде театра и кино 55 лет, но несмотря на это она свежая, отдохнувшая и буквально расцветает. Возможно, все дело в том, что что долгие судебные тяжбы из-за долгов бывшего мужа близятся к концу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких отношениях с бывшими мужьями находится Ольга Кабо.

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