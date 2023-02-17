«Агрессивность не уменьшится»: политолог Светов посоветовал не списывать Джо Байдена со счетов

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Политолог сравнил действующего президента США с Рузвельтом и объяснил, что править страной можно в любом состоянии.

Здоровье американского президента Джо Байдена сейчас волнует весь мир. Его лечащий врач уверяет, что с подопечным все в порядке. О том, стоит ли нам полагать, что Байден болен и не способен управлять своей страной, рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru политолог Юрий Светов.

По его словам, врачу Байдена стоит поверить, так как в США с этим очень строго. Например, врач, приукрасивший состояние здоровья своего пациента, рисковал бы своей репутацией.

«Я не разделяю мнение, что Джо Байден маразматик. Нельзя серьезного противника называть дурачком, чтобы думать, что он станет менее серьезным противником. У него большой опыт», — говорит эксперт.

Светов добавил, что президент США встречался со многими политиками в своей жизни и работал на разных должностях. Его политическое чутье помогает ему в работе.

«Ну, не ориентируется он в пространстве, ну и что? Это не мешает ему принимать санкций против России, или направлять вооружения на Украину. Вот, сейчас он прилетит в Польшу, будет там встречаться, разговаривать. От того, что он что-то забудет, агрессивность США не уменьшится. Мы склонны преувеличивать значения пустяков, но недооценивать значения существенных вещей», — продолжает Светов.

По мнению политолога, Джо Байден — самый могущественный политик и может принимать решения против всего мира, и против России, в том числе.

«А мы смотрим на то, споткнулся он или нет. Вон, Рузвельта в коляске возили, и он был парализован, но это не мешало ему эффективно управлять Штатами», — заключил эксперт.

В заключении врача Байдена написано, что у него нет симптомов рассеянного или бокового склероза, болезни Паркинсона и каких-либо церебральных расстройств. Походка американского лидера «скована» из-за артрита и прошлой травмы стопы, а также некоторого поражения нервных волокон в стопах, сообщил доктор. Периодический кашель политика объясняется проявлением желудочно-пищеводного рефлюкса — обратного тока содержимого полых органов, симптомы обостряются после еды.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему врачи лгут о безупречном здоровье Байдена и чем это может закончиться.