Первый запуск новейшей ракеты-носителя H3 в Японии завершился неудачей
31
Фото, видео: 5-tv.ru
Как власти страны прокомментировали инцидент? Почему в этом не видят особой проблемы?
Очередной запуск тяжелой ракеты в Японии завершился провалом! Сбой произошел в системе ускорителей — аппарат стоимостью полтора миллиарда долларов даже не смог оторваться от земли.
Причем, это не первая попытка запуска ракеты-носителя Н3. Ранее его отложили из-за поломки в системе управления. Следующий запуск состоится через неделю,