Путин назвал астрономическими для любого государства запасы «Газпрома»

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Глава государства объяснил, почему спрос на ресурс не упадет как минимум в ближайшие лет 30.

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях по случаю 30-летия «Газпрома». Глава государства отметил, как важны стратегические проекты компании для всей страны. А также подчеркнул, что запасы госкорпорации астрономические для любой страны.

В пример Путин привел Бованенковское и Харасавэйское хранилища.

«В первом случае — 4,9 триллиона кубометров разведанных запасов, почти 5 триллионов. Во втором случае — около 2 триллионов», — подчеркнул президент.

Владимир Путин также заявил, что природный газ еще долго будет оставаться ценнейшим ресурсом и спрос на него не упадет. Так, только за последние 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое. В ближайшее время ожидается прирост не менее 20% в уже имеющимся показателям.