Доведет до гроба за ваши деньги: СКР заинтересовался клиниками, где лечат рак работой с подсознанием

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе ; 5-tv.ru

«Главный целитель» по фамилии Раевский уже сбежал из России. Но почему в его учреждениях продолжают обманывать людей?

Сетью клиник, где обещают вылечить рак методами работы с подсознанием, после расследования корреспондентов «Известий», заинтересовался Следственный комитет. Владелец, который называет себя врачом-новатором и даже волшебником, спешно уехал из России, а свой бизнес передал бывшей жене. Однако поток пациентов в медцентры доктора-шарлатана не прекратился. Многие по-прежнему верят ему, а не официальной медицине.

Корреспондент «Известий» Михаил Емелин записался на прием к шарлатанам и узнал, как сегодня работает их опасный бизнес.

Доведут до гроба

Вот так, слегка приобняв ребенка, скандальный психолог Дмитрий Раевский якобы изгоняет рак из дочери Вадима Кунгурцева. Хотя с первого взгляда кажется, что все на этом снимке просто спят. Но нет — целитель так работает. Лечит острый лейкоз. Сидя на диване. С закрытыми глазами.

«Он в блаженном состоянии лежит. Я не знаю, что это за лечение такое. Шансы на выздоровление падают. Шансы на благоприятную пересадку тоже снижаются», — отметил шокированный мужчина.

Такое, очень странное лечение предпочла мать Ани Кунгурцевой, хотя профессиональные врачи настаивали операции, давали хороший прогноз, нашли донора. Нужно было лишь согласие родителей, но мать школьницы не рискнула — доверила жизнь своего ребенка не опытным онкологам, а психологу Раевскому. Он пообещал вылечить девочку. Отец Ани — доктор, и не раз пытался отговорить супругу, но та просто забрала ребенка и уехала.

«Она говорит: „Он научился вытягивать болезни на Тибете. Он все умеет“. Говорю, мол, может подождем год. Года не прошло — у девочки случился рецидив. Прямо из его клиники ее увезли на скорой помощи», — рассказал Вадим Кунгурцев

Рак, диабет, аутизм и даже слепота — Раевский уверяет, что готов сразить любую болезнь.

«Это я — доктор последней надежды. Ко мне приходят люди, которым везде уже отказали, а у меня, как правило, все выздоравливают», — уверял пациентов шарлатан.

Когда тяжелобольным пациент дорог каждый день, чудо-целитель неделями может лечить мантрами и песнями, сидя на полу. Или же просто прикладывать руку к голове пациента.

«Все зачистили. Все убрали», — обманывал несчастных Раевский.

«Ты садишься рядом с ним или ложишься. У меня зажгло в носу. Он сказал все: „Рак вышел. Теперь ты здорова“», — рассказала свою историю Наталья Карепина, бывшая пациентка лжеврача.

Раевский обманул — рак не ушел. Наоборот, стал прогрессировать.

«Меня жутко тошнит. Мне снимают интоксикацию», — рассказывала пациентка Раевского.

Раевский говорил прямо: «Я — волшебник. Ладно, не бог, но я волшебник. Говорил: у вас будет распад опухоли — я вам клянусь. Сдали анализы. И у ни у кого распада не было, вспоминала женщина.

Необычной методикой заинтересовались сотрудники Росздравнадзора и следователи. Вот только чудо-психолог вместо того, чтобы рассказать правоохранителям о своих невероятных способностях, улетел в Казахстан. Когда инспекторы пришли с проверкой в одну из клиник целителя, то уткнулись в закрытые двери.

«В помещениях не горит свет, двери закрыты, а вся реклама и вывески сняты. Судя по информации из открытых источников, эта клиника не работает, но неофициально прием пациентов все-таки ведется. По крайне мере, когда мы позвонили сюда, нам сказали консультацию готовы провести, но только по предварительной записи», — показал Михаил Емелин.

Владельцы клиники подали документы на закрытие юрлица, а основатель фирмы Глеб Александров — он же Дмитрий Раевский — вышел из состава учредителей. Одним из руководителей стала его бывшая супруга и фотомодель Анна Вольская.

«Мне кажется, деньги у него давно выведены. Я сомневаюсь, что все его приемы проходили через фиксальные чеки. Тысячи рублей просто складывались, и он со своим чемоданчиком уехал в Казахстан», — добавил финансовый эксперт Павел Сергеев.

Нам удалось поговорить с новой хозяйкой клиники. Она живет в четырехэтажном коттедже целителя. Сменщица Раевского, как и сам Дмитрий, стала нас лечить…словами, адекватность которых вызывает сомнение.

«Когда правильное отношение к болезни вырабатывается, то уходит страх самого рака. На этом фоне многие просто вылечиваются», — вещала женщина.

Страх за свою дочь у Вадима Кунгурцева становится сильнее с каждым днем. Он — опытный доктор и хорошо знает, что такое рак. А целитель Раевский, тем временем, продолжает продвигать «прикладывание рук» и «тибетский ум», но уже в Казахстане.