«Звонили матерям и женам и шутили»: как ВСУ издеваются над близкими убитых пленников

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Украинские террористы переходят все мыслимые и немыслимые границы. Зверствам нет конца.

Украинских боевиков на поле боя отличает особая жестокость и беспощадность. Их поступки даже по законам военного времени не укладываются ни в какие рамки — нормальные люди на такое не отважились бы. В этом убедился военный корреспондент издания KP.RU, побываший в Мариуполе в период ожесточенных боев.

Журналист вспомнил, что даже мертвых ВСУушники не оставляли в покое — веселились на костях.

«Ееще ВСУшники вытворяли такое, что не придет в голову нормальному человеку: брали у погибших телефоны и звонили матерям и женам, шутили и веселились», — вспоминает в своей статье Дмитрий Стешин.

По его словам, ему тоже досталось от нацистов. Как-то они написали его племяннице о том, что дядю скоро «собаки сожрут». Ему до сих пор страшно представить, что в тот момент пережила девочка.

«Написали моей племяннице: „Заберите своего Стешина, его собаки жрут“. У меня не было связи много часов и что пережил ребенок, я даже думать не хочу. И расспрашивать не стал», — пояснил он.

Поразило корреспондента и то, как Украина будто наслаждалась съемками убийств на камеру, которые выкладывали в сети ВСУ. Пленным простреливали колени, добивали лежачих, а народ ликовал. Все это помогло понять и осознать большую разницу между российским солдатом и украинским боевиком.

«Я был на „Азовстали“ в то самое утро, когда „азовские“* саперы начали снимать свои же мины, чтобы расчистить выход. Это был выход в плен. Они были еще с оружием. Меня поразила одна деталь. Они прекрасно сознавали, что мы — другие. Что их будут кормить, лечить, не станут издеваться», — пришел к выводу военкор.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за время российской специальной военной операции (СВО) на Украине Киев лишился почти всех опытных пилотов.

* — «Азов» запрещен в РФ, признан террористической организацией.