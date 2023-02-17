«Я на это решилась»: Муцениеце прошла медобследование перед операцией

Актриса Муцениеце готовится к операции на глаза от близорукости

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

После развода с коллегой по цеху Павлом Прилучным звезда активно занялась собой.

Актриса Агата Муцениеце готовится к операции, чтобы убрать близорукость, а заодно избавиться от контактных линз и очков, сообщает dni.ru.

«Короче, я на это решилась, и у меня сегодня плановое обследование», — поделилась звезда.

Муцениеце посетила окулиста, о чем также уведомила аудиторию. Специалист отметил, что толщина роговицы позволяет оперировать женщину. К слову, ее впечатлило и современное медицинское оборудование.

«До чего техника дошла!» — восхитилась Муцениеце.

После развода с коллегой по цеху Павлом Прилучным селебрити стала заниматься в спортзале, следить за питанием и саморазвиваться, стремясь к совершенству. Решение об операции стало для нее очередным шагом на этом пути. Сам же Прилучный счастлив в браке с актрисой Зепюр Брутян. Супруги ждут ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из звезд станет мамой в 2023 году.