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По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три человека.

Вертолет Robinson пропал с радаров на Сахалине. По данным 5-tv.ru, экипаж воздушного судна должен был выйти на связь в четко назначенное время, но этого не произошло.

В экстренных службах подчеркнули, что у вертолета сработал аварийный маяк. На поиски вылетел самолет Ан-26.

Как уточняет РИА Новости, предварительно, на борту воздушного судна могли находиться три человека. Информация выясняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Ми-8 загорелся при посадке в аэропорту Байкал.