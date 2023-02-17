Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

В ведомстве показали уникальные кадры задержания предполагаемых особо опасных преступников.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на химическом предприятии в Калужской области. Как сообщили в ведомстве, все предполагаемые особо опасные преступники уже задержаны. Опубликованы уникальные кадры проведения спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала лидера радикальной группировки в Севастополе, агента СБУ в Подмосковье, а также прибывшего под видом беженца в Ростов-на-Дону участника «Азова»*.