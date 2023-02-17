Ходатайство Ефремова о смягчении наказания рассматривают в суде без актера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Звезда кинематографа отказался от своего желания выйти на свободу пораньше после резонансного смертельного ДТП.

Актер Михаил Ефремов не явился в суд для рассмотрения ходатайства о смягчении наказания по делу о смертельном ДТП в Москве. С соответствующей просьбой артист накануне обратился сам, по собственному желанию, и оно было удовлетворено. В эти минуты в Алексеевском суде столицы решается дальнейшая судьба знаменитости. Не исключено, что уже в ближайшее время тюремный срок ему изменят на принудительные работы. Впрочем, это еще не 100-процентная гарантия.

Ефремов был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за убийство человека в ДТП. Позже он попросил суд смягчить наказание до принудительных работ, но позже передумал и попросил отменить производство по его ходатайству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему несколькими днями ранее Михаил Ефремов передумал просить об изменении наказания.