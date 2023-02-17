Герои в белых халатах: как турецкие медики спасали пациентов при землетрясении

Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

В Турции сейчас славят медсестер и врачей, на плечи которых легла основная работа по спасению выживших.

Безусловными героями драматических событий в Турции стали врачи и медсестры. Сейчас они продолжают выхаживать пострадавших, ну а в первые минуты катастрофы своим неравнодушием и преданностью долгу они в прямом смысле спасли жизни самым беззащитным. Кадры, снятые камерами наблюдения в турецких больницах и роддомах, облетели весь мир. А Станислав Григорьев разыскал героев невероятных роликов.

«Эта девушка могла погибнуть в день землетрясения, но выжила и спасла пятерых. Она почти готова заплакать, когда говорит о своей собственной семье и постигшей ее катастрофе, но в минуту опасности отбрасывает в сторону сантименты. Камеры видеонаблюдения помнят все. Медсестра Шейма — железный человек», — говорит корреспондент «Известий».

Медсестра госпиталя «Инайет Топчулу» Шейма Алакуш признается, что во время стихийного бедствия все вокруг тряслось, и была вероятность, что на нее упадет потолок или стены, но, слава Богу, здание больницы выстояло. Медсестра вспоминает, что в отделении, в котором она дежурила, было несколько детей с мамами, а в палате по соседству — пожилой мужчина. Девушка стремительно бросилась через коридор на второй этаж. В любой момент здание могло рухнуть и похоронить всех, но Шейма несколько раз возвращалась к палатам.

«В день землетрясения медсестра меня спасла, до последнего не оставляла меня одного. Если бы все так исполняли свою должность, мир был бы лучше. Она не могла вытащить меня в одиночку, а в самом конце взяла меня за руки и все-таки вытащила», — рассказал пациент Рамазан Эрдем.

В Турции сейчас славят врачей и медсестер. Именно на них ложится основная работа по спасению выживших. Но есть и еще кое-что, о чем сейчас вспомнили — героизм во время первых толчков. Оказалось, тут есть что показать и кого наградить. Госпиталь «Инайет Топчулу» прославился на всю страну своими медсестрами, которые проявили железную выдержку именно в тот самый момент, когда здание больницы раскачивалось, как карточный домик.

Другие сотрудники оказались под стать Шейме. На кадрах с камеры в отделении для новорожденных видно, как трясутся стены, но нянечка держит кроватку малыша, чтобы она не опрокинулась от толчков.

«В ту ночь внутри находилось 30-35 сотрудников. После землетрясения все пациенты, которых можно было выписать, были отправлены домой, остальных разместили ближе к выходам, и они находились под постоянным наблюдением», — сообщил методист госпиталя «Инайет Топчулу» Гульданей Караолан.

Теперь все они — и пациенты и медработники, как единая семья, пережившая беду. Шейма, как ни в чем не бывало, ставит капельницы и в перерывах между работой грустит. Ее собственный дом в Газиантепе разрушен, а родня уехала в другой город. Но такой выбор медсестра сделала сама. Решила оставаться на своем посту.