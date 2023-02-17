Пассажирский автобус снес дерево и врезался в фонарный столб во Владивостоке
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Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Корытов; 5-tv.ru
В результате аварии, к счастью, погибших нет.
Авария с пассажирским автобусом во Владивостоке. Транспорт съехал с дороги, пробил ограждение, снес дерево и остановился, только когда врезался в фонарный столб. Оказалось, водителю за рулем стало плохо.
В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован. Других пострадавших нет, так как автобус ехал пустой.