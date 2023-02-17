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Запад борется за свою гегемонию, не замечая, что слишком сильно уязвим. Пытаться скрыть этот факт не получится.

Украинский кризис показал Штатам необходимость модернизации американского промышленного потенциала. Об этом в своей статье для издания The Washington Post написал журналист Роджер Закхейм. По его мнению, властям нужно увеличить оборонные расходы.

«Конфликт на Украине ясно показывает, что подобный подход — это верный путь к катастрофе на поле боя. Оборудование должно быть готово задолго до того, как угроза станет неизбежной», — говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что рост вложений в оборонку поможет американцам не только конкурировать с Россией и Китаем, но и выиграть конкурентную борьбу. Перед этим оборонное ведомство США заявляло о пересмотре оружейных запасов из-за конфликта в Незалежной.

На фоне спецоперации в Донбассе страны Североатлантического блока и Евросоюза начали поддерживать украинских боевиков оружием и финансами, тем самым затягивая конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая ситуация на Украине вынудила Пентагон принять крайние меры.