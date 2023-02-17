Взять и отстранить: политик из США назвал Байдена преступником

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В мире всегда были согласные и несогласные, но сейчас уровень недовольства явно дошел до края.

Военным преступником назвал президента США Джо Байдена американский политик-демократ Джеффри Янг. По его словам, глава Белого дома, а также ряд чиновников должны немедленно подать в отставку.

«Ллойд Остин (глава Минобороны США — Прим. ред.) — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и отстранить его от должности вместе c Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд», — написал Янг в Twitter.

В конце прошлого месяца он заявлял о том, что уход Байдена с поста решит все глобальные проблемы. По мнению Янга, начиная с 1945 года и по сегодняшнее время, Штатами руководили «неоконсервативные военные преступники», отличающиеся империалистическими настроениями, агрессией и жестокостью.

Политик уверен, что такого описания достоин каждый американский лидер в обозначенный период. Янг резюмировал, что Байден виновен в военных преступлениях на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее.

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