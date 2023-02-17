Гимнастка Солдатова об отце будущего ребенка: «Тот, кто может направить»

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Пережить личностные проблемы девушке помогли родственники, теперь она собирается стать экономистом и проводит детские турниры.

Про отца своего будущего ребенка рассказала гимнастка Александра Солдатова в интервью YouTube-шоу «Я пережила». В свое время девушка пережила большой жизненный кризис, но теперь, судя по всему, у нее все налаживается.

«Благо сейчас очень хороший человек рядом со мной. Он ровно на десять лет старше меня, ему 34. Это на самом деле тот, кого я всегда представляла рядом, тот, кто может направить, подсказать», — сказала собеседница.

Она добавила, что мужчина не боится быть с ней откровенным, говоря правду, даже если та может быть обидной. При этом спортсменка на него не обижается, потому что знает о собственных недостатках.

К слову, пережить личностные проблемы Солдатовой помогли родственники, теперь она собирается стать экономистом и проводит детские турниры. Будущая мама считает своим долгом передавать опыт ребятам и делает это с удовольствием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Солдатова справилась с булимией.