«Упускающий крупный улов»: Киркоров сравнил Челобанова с рыбаком из Балаково

Полина Долгова 691

Киркоров неожиданно пошутил о своем судебном разбирательстве и о бывшем муже Пугачевой

«Упускающий крупный улов»: Киркоров сравнил Челобанова с рыбаком из Балаково

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Филипп Бедросович неожиданно пошутил о бывшем муже Пугачевой.

Филипп Киркоров прокомментировал новость о выигрыше в судебном разбирательстве против рыбака из Балаково. Свое мнение певец выразил в подкасте. В разговоре он пошутил про другого уроженца города — композитора Сергея Челобанова. 

«Это уже второй человек из Балаково, упускающий крупный улов. Я говорю о гениальном музыканте Сергее Челобанове», — пошутил музыкант в своем подкасте.

Он объяснил, что Сергей Челобанов записал когда-то самый провальный коммерчески альбом «ЧелоФилия».

«Я понимаю, что даже сегодня этот альбом опережает свое время», — отметил артист.

Сергей Челобанов встречался с Аллой Пугачевой более трех лет. В 1994 году пара рассталась. Вскоре исполнительница вышла замуж за Киркорова. В 2009-м артисты развелись.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров выиграл суд по делу об якобы незаконно установленном причале в Московской области. На звезду подал в суд местный рыбак, которому пирс на даче помешал ловить рыбу. Юрист отметил, что истец хотел ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Однако выиграть дело рыболову не удалось.

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