Поджигатели войны: Посольство РФ в США назвало виновных в кровопролитии на Украине

Посольство России: слова Нуланд об ударах по Крыму подтверждают участие США в конфликте

Фото: www.globallookpress.com / vk.com/incident_crimea

Посольство РФ: именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине.

В российском посольстве расценили заявление госсекретаря США про удары по Крыму как подтверждение вовлеченности Вашингтона в военный конфликт на Украине.

«Расцениваем подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к нашей стране», — заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко.

В распространенном заявлении российских дипломатов отмечается, что своими словами про атаки на Крым Нуланд продемонстрировала, что именно США являются «зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине».

Ранее 5-tv.ru писал, что Нуланд — во время выступления на виртуальном мероприятии Центра Карнеги — назвала военные базы России в Крыму «легитимными целями» для ударов со стороны Украины.