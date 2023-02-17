В системе быстрых платежей появилась новая возможность

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Эксперты считают, что услуга станет востребованной.

Россияне теперь могут делать заграничные переводы в системе быстрых платежей: услуга уже доступна в одном из банков, еще несколько планируют запустить сервис в ближайшее время.

Как выяснили «Известия», перевести средства можно в Армению, Киргизию и еще несколько стран ближнего зарубежья. При этом действует лимит. Бесплатно можно отправить до 20 тысяч рублей. Все что свыше — облагается комиссией — в один процент от суммы перевода.

Эксперты считают, что услуга станет востребованной. Подключиться к системе быстрых платежей могут даже те банки, которые попали под санкции.