В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва крана: кто за это ответит?

Петербургская 94-летняя пенсионерка погибла после прорыва трубы с кипятком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Moschenkov; 5-tv.ru

Квартиру пенсионерки затопило кипятком. Женщина буквально сварилась заживо.

Неполадки с сантехникой обернулись гибелью 94-летней блокадницы из Петербурга. В квартире пожилой женщины сорвало вентиль горячей воды.

В попытке перекрыть кран пенсионерка ошпарилась кипятком, и потеряла сознание. Спасатели приехали, когда женщина уже погибла. Корреспондент «Известий» Семен Егоров разобрался в деталях истории.