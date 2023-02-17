В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва крана: кто за это ответит?
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Петербургская 94-летняя пенсионерка погибла после прорыва трубы с кипятком
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Moschenkov; 5-tv.ru
Квартиру пенсионерки затопило кипятком. Женщина буквально сварилась заживо.
Неполадки с сантехникой обернулись гибелью 94-летней блокадницы из Петербурга. В квартире пожилой женщины сорвало вентиль горячей воды.
В попытке перекрыть кран пенсионерка ошпарилась кипятком, и потеряла сознание. Спасатели приехали, когда женщина уже погибла. Корреспондент «Известий» Семен Егоров разобрался в деталях истории.