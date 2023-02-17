У воли нет предела: в Турции мальчика достали из-под завалов спустя 258 часов

Фото, видео: SEDAT SUNA / ТАСС; 5-tv.ru

В Хатае фиксируют новые афтершоки.

Турцию снова трясет. Зафиксированы новые афтершоки. Толчки ощущали также в Сирии, Израиле и Ливане. В провинции Хатай рухнули несколько зданий, которые были повреждены ранее.

Число жертв мощного землетрясения растет и уже приближается к 40 тысячам. Но растет и число невероятных спасений. Из-под завалов достали 12-летнего мальчика. В бетонном саркофаге — без еды и воды — он провел больше десяти суток! И это новый рекорд.

На стадионе в Трабзоне прошел первый после землетрясения футбольный матч. Все средства от билетов направят на помощь пострадавшим. Еще одну акцию организовали болельщики. Они попросили приходить на трибуны с игрушками. Которые передадут детям из зоны бедствия.

Не забыли фанаты и про тех, кто уже протянул руку помощи. Свое спасибо они сказали, развернув огромный баннер. На нем — спасатель, доставший из-под завалов ребенка. А на шлеме — флаги стран, которые не остались равнодушными к чужому горю. Россия, в том числе.