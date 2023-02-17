Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Российские войска развивают наступление на донецком направлении.

Теперь к боям за освобождение Донецкой республики. Российские подразделения развивают наступление на Угледар.

В основе продвижения — плотная и точная работа артиллерии. Огонь по укрепленным позициям ВСУ ведут гаубицы «Гиацинт».

Интенсивность противостояния такая, что в день пушки совершают больше сотни выстрелов. Кирилл Ольков передает.