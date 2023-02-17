Освобожденные из плена российские бойцы пройдут реабилитацию в госпиталях Минобороны

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Накануне они прибыли в Москву бортом военнотранспортной авиации.

Российские военнослужащие, накануне вечером освобожденные из украинского плена, вернулись на родину.

Самолет военнотранспортной авиации доставил их в Москву. Впереди — лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны.

И конечно — долгожданные встречи с родными. В аэропорту наших военных встречал Леонид Китрарь.