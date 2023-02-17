Мама Тимати о внучке: «Алиса мне ближе. Так получилось»

Фото: Instagram* / simona280

Звездная бабушка воспитывает старшую дочь репера, а до внука она до сих пор не смогла добраться.

Мама Тимати заявила, что внучка ей ближе, чем внук. Симона Юнусова часто публикует снимки маленькой Алисы. Звездная бабушка гордится успехами девочки, которая свободное время посвящает творческому развитию.

На последнем видео, опубликованном в Instagram*, дочь Тимати разучивает танец и показывает гибкость тела. Симона Юнусова отметила таланты внучки и призналась, что ей интересно, кем станет девочка в будущем. Бабушка откровенно написала, что ей страшно от того, что жизнь маленькой Алисы отчасти зависит от ее рук.

«Мне так интересно, кем Алиса станет? Появляется малыш, а дальше мы его воспитываем осознано, ли нет, но то каким он станет зависит от нас и близкого круга», — написала мама Тимати.

И дополнила свои слова тем, что не собирается быть для девочки подругой, так как считает, что это неправильно. Миссия бабушки в том, чтобы воспитать в девочке любовь к жизни.

«Мою роль я вижу в том, чтобы заразить Алису своей страстью ко всему, чем она занимается, любовью и интересом к жизни. Человек должен гореть, а не тлеть!» — заключила размышления Симона.

Подписчики поддержали слова мамы рэпера в комментариях, умилившись, как та заботится о ребенке. Однако некоторые напомнили, что у нее есть еще и маленький Ратмир.

«Алиса молодец, а про внука забываете…», — написал юзер в комментариях под видео. На что Юнусова возмутилась — «Просто Алиса мне ближе, так получилось».

Дочь родилась в союзе Тимати с моделью Аленой Шишковой, а сына музыканту подарила Анастасия Решетова. Несмотря на рождение детей, артист так и не заключил официальный брак ни с одной из девушек. Сейчас он встречается с моделью Валентиной Ивановой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова забрала сына у Тимати после разлуки: «Мой долгожданный малыш».

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