Внеклассное творчество: учительница младших классов пела матерные песни и выкладывала видео в сеть
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Учительница попала в скандал из-за нецензурных песен и танцев с детьми
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Willnow; 5-tv.ru
Родители школьников возмущены поведением педагога.
Личная жизнь учителей снова стала поводом для скандала.
На этот раз родителей не устроили песни, которые педагог выложил в сеть.
Где грань между приличным и непристойным поведением — выяснял мой коллега Роман Ишмухаметов.