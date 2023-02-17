Роспотребнадзор запретит использовать бутилфенил в косметике

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Это вещество, дающее аромат лилии, может влиять на репродуктивное здоровье человека.

Роспотребнадзор намерен оградить нас от вредных дезодорантов, освежителей воздуха и даже детских стиральных порошков. С апреля с полок магазинов может исчезнуть продукция с содержанием бутил-фенил метил-пропионала.

Выяснилось, что это вещество влияет на репродуктивные функции и может вызвать аномалии развития у потомства. Мы узнали у специалиста, как распознать опасность.

«Торговое название у него лилиал. Почему, потому что этот альдегид имеет характерный запах лилии. Он может использоваться в ароматизаторах, отдушках, той косметике, где присутствует запах лилии. Далеко не всегда те вещества, которые используются в парфюмерии, проходят соответствующие клинические испытания. Поэтому побочные эффекты и серьезные аллергические реакции могут проявляться уже гораздо позже», — рассказал Александр Тягливый, кандидат химических наук.