Метр за метром: Российская армия выровняла линию соприкосновения под Спорным

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Кадры продвижения российских сил в районе Спорного

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Наши бойцы не дают оставляют украинским боевикам ни единого шанса на продвижение.

Теперь последние новости с бахмутского направления, где успешное наступление ведут наши военные.

В районе населенного пункта Спорное удалось оттеснить позиции ВСУ и выровнять линию соприкосновения.

Как пресекаются вражеские вылазки — увидел Денис Кулага, эксклюзивные кадры — в его репортаже с передовой.

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