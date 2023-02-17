Метр за метром: Российская армия выровняла линию соприкосновения под Спорным Сегодня, 5:12 27 27 Кадры продвижения российских сил в районе Спорного

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

Наши бойцы не дают оставляют украинским боевикам ни единого шанса на продвижение.