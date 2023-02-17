Метр за метром: Российская армия выровняла линию соприкосновения под Спорным
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Кадры продвижения российских сил в районе Спорного
Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru
Наши бойцы не дают оставляют украинским боевикам ни единого шанса на продвижение.
Теперь последние новости с бахмутского направления, где успешное наступление ведут наши военные.
В районе населенного пункта Спорное удалось оттеснить позиции ВСУ и выровнять линию соприкосновения.
Как пресекаются вражеские вылазки — увидел Денис Кулага, эксклюзивные кадры — в его репортаже с передовой.
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