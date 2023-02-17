Кинг и Чуковский стали самыми издаваемыми писателями в России в 2022 году
Иван Обухов 19
Фото: © РИА Новости / Мерцедин
Российская книжная палата опубликовала список самых издаваемых писателей.
Писатели Стивен Кинг и Корней Чуковский оказались самыми издаваемыми в России авторами за 2022 год.
Замыкает тройку английская писательница Агата Кристи - 112 изданий, общий тираж - 848 тысяч экземпляров.
В рейтинге художественной литературы Толстой занимает 11-ю строчку с 73 изданиями книг общим тиражом 448 310 экземпляров, в списке наиболее издаваемых авторов по детской литературе писатель находится на 14-м месте: 55 изданий, 302 100 экземпляров.
В обоих списках оказались Александр Пушкин и Лев Толстой.