Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

В соцсетях он похвастался шевроном с изображением Бандеры.

Между американцами и поляками едва не вспыхнул конфликт из-за украинских нацистов.

Поводом стала фотография, которую выложил старший советник Конгресса США Пол Массаро. В соцсетях он похвастался шевроном с изображением Бандеры. Снимок провисел несколько часов — после чего советник сам же его удалил — якобы по просьбе друга из Польши.

А этот кадр сегодня стал самым красноречивым доказательством того, что на Украине воюют международные террористы. В сюжете датского телеканала промелькнула нашивка на форме наемника ВСУ — с эмблемой запрещенной в России группировки ИГИЛ.

И хотя сами зрители в Дании обратили на это внимание, никто официально на Западе не потребовал даже элементарных объяснений.