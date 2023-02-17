Удар ниже пояса: ЕС запретил поставку в России сантехники

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Опубликован проект новых санкций против России.

Евросоюз решил нанести нам удар ниже пояса и лишить россиян своих унитазов, биде и смывных бачков.

Издание «Европейский обозреватель» публикует проект нового пакета санкций, который запрещает поставки сантехники в Россию.

Под ограничения также попадет экспорт из ЕС пеньковой пряжи — она используется в изготовлении различных веревок — под запретом будут светодиоды, погрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи и даже перья для ручек.