Удар ниже пояса: ЕС запретил поставку в России сантехники
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Фото: Александр Кондратюк / ТАСС
Опубликован проект новых санкций против России.
Евросоюз решил нанести нам удар ниже пояса и лишить россиян своих унитазов, биде и смывных бачков.
Издание «Европейский обозреватель» публикует проект нового пакета санкций, который запрещает поставки сантехники в Россию.
Под ограничения также попадет экспорт из ЕС пеньковой пряжи — она используется в изготовлении различных веревок — под запретом будут светодиоды, погрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи и даже перья для ручек.