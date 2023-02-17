Спокойствие — лучший советчик: китайский совет дня на пятницу, 17 февраля
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День подходит для принятия решений.
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 февраля?
В пятницу в мир придет энергия Огня, она принесет оптимизм, ясность и скорость принятия решений. День исключительно благоприятен для множества дел.
Совет дня: в эту пятницу хорошо что-то покупать или продавать. Энергии дня помогут получить неплохую прибыль. Воспользуйтесь шансом и прикупите что-нибудь ценное.
Предостережение дня: не торопитесь принимать решения на эмоциях. Энергии пятницы могут занести в эмоциональный шторм и бог весть как потом из его выбираться. Практикуйте техники релаксации и самоуспокоения
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.