Не «поридж», а «каша»: Госдума приняла закон о государственном языке
Госдума приняла закон о госязыке, ограничивающий использование иностранных слов
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Впредь недопустимо использовать иностранные слова, если есть аналоги в русском.
Нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий применение иностранных слов в русском языке.
Законопроект предполагает недопустимость применения иностранных слов в случае, если в русском языке есть аналоги.
Кроме того, прописаны области, где русский язык обязателен к использованию как государственный.
Это образование, государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей товаров, работ и услуг.
Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума прекратила действие Устава и договоров Совета Европы в отношении РФ.