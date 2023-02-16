«Лечения нет»: жена Брюса Уиллиса объявила о его новом диагнозе

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Для людей в возрасте до 60 лет FTD является наиболее распространенной формой деменции.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хэмминг поблагодарила поклонников за непрерывную поддержку в трудное время в своем блоге.

«Теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя облегчение в том, что мы наконец-то получили четкий диагноз», — написала девушка.

К слову, для людей в возрасте до 60 лет FTD является наиболее распространенной формой деменции. К сожалению, сегодня нет методов лечения этой болезни.

В минувшем году стало известно о неизлечимом недуге 67-летнего Уиллиса. Ему диагностировали афазию — расстройство подавляет способность мозга распознавать речь окружающих и пользоваться своей собственной. Узнав о положении дел, артист продал большую часть своей недвижимости, объявил о завершении карьеры и сосредоточился на семье. 44-летняя жена поддерживает знаменитость в его испытании.

Уиллис мгновенно исчез из новостной повестки. Он избегает публики и светских мероприятий, лишь изредка появляется в постах друзей и родных в социальных сетях. Актер проходит соответствующую диагнозу терапию, но на значительные улучшения рассчитывать не приходится. Афазия признана неизлечимой, на последних стадиях она прогрессирует очень быстро.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена угасающего Брюса Уиллиса показала трогательное видео.