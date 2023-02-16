Какие продукты улучшают работу мозга

Витамин D и B12 могут помочь работать мозгу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jenny Norquist; 5-tv.ru

Врачи рекомендуют есть помидоры, виноград и пить зеленый чай.

Содержащиеся в пище элементы и витамины способны влиять на работу мозга и организма в целом. Например, продукты с омегой-3 и витамином В12 повышают мыслительную активность

Насыщенные жирные кислоты омега-3 обеспечивают защиту нервного импульса — они содержатся в рыбе, льняном масле и орехах. Нехватку витамина B12 можно восполнить благодаря употреблению мяса и печени — его достаточное количество поможет избежать усталости и ухудшения памяти.

Также рекомендуется добавить в рацион витамин D, клетчатку и богатые магнием продукты — например, свежие молоко и мясо, гречку, пшено, шпинат. Для защиты клеток головного мозга следует употреблять продукты с:

Рутином (вишня, абрикос, рябина, виноград)

Кверцетином (помидоры, спаржа, гречка, черный и зеленый чай)

Полифенолами (фрукты, овощи, цельнозерновые, семена и бобовые)

А вот витамин С продлит работу этих элементов и не даст им окислиться.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какой перекус полезен для худеющих перед сном?