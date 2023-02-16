Дмитрий Маликов рассказал, как сделать жизнь женщины краше

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Артист признался, что самым важным в его творчестве было восхищение женщинами на протяжении десятилетий.

Российский певец Дмитрий Маликов в интервью «МК» рассказал о том, что красит женщин больше всего. По его мнению, это музыка. В особенности, его песни.

«Восторг, восхищение женщинами — это очень важно. Их это заряжает и делает их жизнь краше — в этом тоже моя миссия», — заявил артист.

Также Маликов добавил, что многие его поклонницы уже стали за время его карьеры бабушками, но продолжают слушать его песни.

Дмитрий честно заявил, что его музыка была создана для того, чтобы дарить радость всем женщинам России. Кстати, до этого в одном из интервью певец признался, что некоторые женщины, выросшие на его песнях, уже начали умирать.

Да и сам Маликов является человеком, «который абсолютно не умеет стареть». В январе звезде исполнилось 53 года. С течением времени селебрити может похвастаться моложавым видом и густой шевелюрой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Маликов пожаловался, что его фанатки уже «начали умирать».