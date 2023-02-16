Протесты против пенсионной реформы охватили Францию: почему бездействует Макрон?

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Акции неповиновения, перекрытие дорог, массовые аресты — забастовки против повышения пенсионного возраста могут перерасти во Франции в «черный четверг».

Во Франции — более миллиона человек подписали интернет-петицию против пенсионной реформы. Акцию организовали восемь ведущих профсоюзов. И они же вывели сегодня на улицы сотни тысяч человек по всей стране. Забастовки, блокада транспортных магистралей и марши неповиновения снова грозят обернуться для страны «черным четвергом», как это было 19 января. О событиях в Пятой республике рассказывает корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Бастуют нефтяники, железнодорожники, врачи, учителя. В Париже — студенты перекрывают улицы, полиция полностью блокировала кампус университета Сорбонна, начались массовые аресты учащихся.

В Марселе, Ренне и других крупных городах демонстранты блокируют автодороги и предприятия, начинается транспортный хаос, отменяются поезда.

«Правительство месяцами скрывало свой готовый проект, обществу они раскрыли детали только тогда, когда люди начали массово выходить на улицу. Что ж, теперь наша очередь раскрыть наш протестный потенциал», — заявил Филипп Мартин, представитель профсоюза учителей UNSA.

Этот четверг по всей Пятой республике вновь стал «Днем национальной мобилизации» против планов Макрона повысить к 2030 году возраст выхода на пенсию на два года — до 64-х лет. Власти уговаривают население: реформа необходима, без нее молодежь не сможет содержать вышедшее на пенсию поколение. По оценкам министерства труда, реформа даст бюджету дополнительно почти 18 миллиардов евро в год.

«Мой работодатель даже был не против, что я сегодня три часа буду бастовать. А после — вновь выйду на работу. Прекрасно понимаю коллег, кто вообще не участвует в забастовке. Иначе работодатели предъявят нам солидный счет в конце месяца», — делится госслужащая Сильвия Ларивьер.

Сегодня многие протестующие демонстративно надели желтые жилеты. На все уговоры властей «поработать подольше» левая оппозиция возражает: нехватку денег в бюджете можно восполнить, обложив дополнительными налогами сверхбогатых и транснациональные компании.

«Пенсионная реформа — дело очень серьезное и требует обсуждения в обществе по каждому пункту. Но, кажется, Эммануэль Макрон этого не понимает. Если кто и потерял ориентиры — так это он. Почему правительство не хочет обсудить реформу в парламенте, а всячески препятствует этому? — Потому что это правительство дилетантов», — такое мнение выразил Жан-Люк Меланшон, представитель партии «Непокоренная Франция».

Вместо выхода на пенсию в 64 года — большинство участников сегодняшних акций требуют от правительства совершить обратный маневр — и отпускать людей на заслуженный отдых уже в 60. А если власти к этим требованиям не прислушаются, оппозиция грозит устроить еще более массовые акции протеста 7 марта — и тогда будет парализована вся Франция.