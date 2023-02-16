Эстония с двумя «Эс»: Таллин выдворил из страны русского борца с нацизмом

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Родившегося в Прибалтике Сергея Чаулина вызвали в полицию с работы и предъявили обвинение на 30 страницах.

Эстония лишила вида на жительства и выслала из страны организатора акций «Бессмертный полк» Сергея Чаулина.

Сейчас он уже в России и рассказал, что его вызвали в полицию прямо с работы под предлогом отдать портреты с акции, но тут же забрали телефон и документы и предъявили обвинение на 30 страницах — в многолетнем разжигании «национальной и политической ненависти под знаменем антифашистского движения».

«Столько этих тут — тут у меня и „Бессмертный полк“. Тут у меня даже и то, что я в Ригу ездил на протесты против марша Waffen-SS», — рассказал Чаулин.

Сергей Чаулин также рассказал, что родился в Эстонии и у него всегда были прекрасные отношения с эстонцами. А межнациональную рознь намеренно разжигают власти республики.